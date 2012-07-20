〔英国债市〕英债因欧元区忧虑带动上涨,长债表现落后

路透伦敦7月20日电---英债期货周五上涨,因对西班牙的忧虑提振投资人对避险资产的兴趣,但长债供应限制了二级市场长债的涨幅.

9月英债期货FLGU2收高43个跳动点,报121.67,成交缩量,可比德债期货FGBLU2升63个跳动点.

"市场急需从欧洲情势中获得指引."Lloyds策略师Eric Wand表示.

"欧洲二线国家承受的压力越来越大,带动资金重回核心...德国吸引了避险资金流的大部分."

西班牙瓦伦西亚地区要求金援,巩固了对该国最终将弹尽粮绝,需要主权债救助的忧虑,西班牙10年期公债收益率创下欧元面世以来最高.

英国6月政府借款高于预期,令市场质疑政府是否能达到本财政年度削减财赤的目标,但英国公债未受该消息影响.

指标10年期公债收益率GB10YT=RR跌4个基点,报1.485%,较可比德债EU10YT=RR收益率差扩阔1个基点,报32个基点.

25年至50年期英债表现不及中期债券,收益率跌幅仅为1个基点,因投资人在周四标售40年期英债后消化额外供应,且开始为下周银团发售2044年到期通膨保值债券做准备.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>