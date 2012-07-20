〔英国债市〕英债因欧元区忧虑带动上涨,长债表现落后

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦7月20日电---英债期货周五上涨,因对西班牙的忧虑提振投资人对避险资产的兴趣,但长债供应限制了二级市场长债的涨幅.
9月英债期货FLGU2收高43个跳动点,报121.67,成交缩量,可比德债期货FGBLU2升63个跳动点.
"市场急需从欧洲情势中获得指引."Lloyds策略师Eric Wand表示.
"欧洲二线国家承受的压力越来越大,带动资金重回核心...德国吸引了避险资金流的大部分."
西班牙瓦伦西亚地区要求金援,巩固了对该国最终将弹尽粮绝,需要主权债救助的忧虑,西班牙10年期公债收益率创下欧元面世以来最高.
英国6月政府借款高于预期,令市场质疑政府是否能达到本财政年度削减财赤的目标,但英国公债未受该消息影响.
指标10年期公债收益率GB10YT=RR跌4个基点,报1.485%,较可比德债EU10YT=RR收益率差扩阔1个基点,报32个基点.
25年至50年期英债表现不及中期债券,收益率跌幅仅为1个基点,因投资人在周四标售40年期英债后消化额外供应,且开始为下周银团发售2044年到期通膨保值债券做准备.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。