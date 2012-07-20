〔欧元债市〕西班牙10年期公债收益率触及7%以上的欧元面世以来最高

* 西班牙公债风险溢价触及欧元面世以来高位

* 西班牙公债收益率曲线进一步趋平

* 意大利公债收益率接近爱尔兰公债收益率水平

路透伦敦7月20日电---西班牙10年期公债收益率周五触及欧元面世以来最高水平,升至危险的7%关口上方,因市场越加怀疑西班牙能否避开直接违约.

有消息称,西班牙一地区将从中央政府申请金融救助,巩固了该国可能最终弹尽粮绝的忧虑.对西班牙银行业的救助方案没能缓解人们对西班牙主权财政状况的忧虑.

短期公债承压更大,西班牙公债收益率曲线进一步趋平,暗示信贷忧虑加剧.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率触及欧元面世以来最高位7.317%,尾盘时涨26个基点,至7.28%.

当收益率高于7%时,可比希腊、葡萄牙和爱尔兰公债收益率均快速上涨,融资成本高到难以承受,从而迫使他们寻求国际救助.

西班牙五年期公债ES5YT=TWEB收益率触及欧元面世以来高位6.928%,当日涨46个基点,两年期公债ES2YT=TWEB收益率升62个基点,至5.86%.

意大利10年期公债收益率追随西班牙公债收益率走高,投资者担心将于本月生效的欧洲稳定机制(ESM)救助基金不足,难以有效遏制欧债危机.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率最高升至6.20%,接近爱尔兰公债收益率,爱尔兰10年期公债IE10YT=TWEB收益率尾盘报6.23%.

德债期货FGBLc1涨63个跳动点,至145.77,现货10年期公债收益率DE10YT=TWEB下跌5.6个基点,至1.17%.

德债已连续上涨三周,但最近涨势被法国和比利时公债超过,后两个国家公债回报较好.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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