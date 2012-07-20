〔美国股市〕ADR下跌,因对西班牙财政状况及欧债危机的忧虑加重

路透纽约7月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,欧洲企业ADR领跌,因投资人对西班牙财政状况及欧债危机的忧虑加重.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌1.89%.标普500指数.SPX跌1.01%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收低2.02%.西班牙股市周五录得两年来最大单日跌幅,拖累广泛欧洲股市表现,此前西班牙的瓦伦西亚地区要求政府救助.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB攀升至历史高位,在7%之上进一步上行.市场将7%的收益率视为无法为继的水平.

股市方面,在泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数自6月初以来大涨10%,于周四触及四个半月高位后,投资者纷纷获利了结.很少有人愿意在周末或夏季假期持有头寸.[.EUCN]

银行股和保险股跌幅居前.因一旦欧债危机恶化,银行和保险公司所持的公债头寸和贷款涨幅就会面临损失风险.

美国上市的巴克莱(BCS.N)收跌3.51%,报9.91美元,瑞信(CS.N)收低3.74%,报16.97美元.德意志银行(DB.N)大跌4.69%,报30.05美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)下挫4.05%,报6.39美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.91%.拉美企业ADR指数.BKLA收跌1.28%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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