〔美国股市〕ADR下跌,因对西班牙财政状况及欧债危机的忧虑加重

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约7月20日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,欧洲企业ADR领跌,因投资人对西班牙财政状况及欧债危机的忧虑加重.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌1.89%.标普500指数.SPX跌1.01%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收低2.02%.西班牙股市周五录得两年来最大单日跌幅,拖累广泛欧洲股市表现,此前西班牙的瓦伦西亚地区要求政府救助.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB攀升至历史高位,在7%之上进一步上行.市场将7%的收益率视为无法为继的水平.
股市方面,在泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数自6月初以来大涨10%,于周四触及四个半月高位后,投资者纷纷获利了结.很少有人愿意在周末或夏季假期持有头寸.[.EUCN]
银行股和保险股跌幅居前.因一旦欧债危机恶化,银行和保险公司所持的公债头寸和贷款涨幅就会面临损失风险.
美国上市的巴克莱(BCS.N)收跌3.51%,报9.91美元,瑞信(CS.N)收低3.74%,报16.97美元.德意志银行(DB.N)大跌4.69%,报30.05美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)下挫4.05%,报6.39美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.91%.拉美企业ADR指数.BKLA收跌1.28%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。