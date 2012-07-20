〔金属期市〕LME期铜重挫逾2%,因忧虑西班牙财政状况和中国需求

* 风险意愿回落,因西班牙的瓦伦西亚地区寻求政府援助

* 中国政府警告称,不会取消楼市限购令

路透纽约/伦敦7月20日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五录得一个月来最大单日跌幅,因对欧洲经济体质的忧虑重燃,促使投资者买入美元避险.

全球最大铜消费国中国警告称,不会取消楼市限购令,这令该国短期需求前景进一步蒙阴,从而加重了市场的悲观基调.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜合约HGU2跌8.65美分,或2.45%,报每磅3.4480美元,盘中交易区间为3.4180-3.5285美元.

成交放量,根据路透初步数据,周五纽约市场尾盘,成交量接近74,000口,较30日均值高出逾三分之二.

LME三个月期铜CMCU3收盘劲挫190美元,或2.5%,报每吨7,545美元,录得6月21日以来的最大单日跌幅.

巴克莱分析师Nicholas Snowdon在谈到铜市大幅震荡的价格走势时说,"这将是未来一个月左右的时间里主导市场的走势."

"在经济数据和政策决策方面,由于在宏观层面缺乏决定性的发展,铜价很难形成任何方向性趋势."

西班牙负债沉重的瓦伦西亚地区要求政府提供金援,加重了对西班牙政府接近请求全面救助的担忧.消息公布后,铜价走低.

欧元兑美元跌至逾两年低位,西班牙10年期公债收益率在7%之上继续攀升.

基本金属在亚洲交易时段走低,之前中国政府发布通知,要求地方政府继续打击楼市投机活动,凸显政府对整体经济放缓的情况下,通胀压力再度抬头的担忧.

期铝跟随基本金属市场的总体跌势走低,三个月期铝CMAL3收跌2.5%,报每吨1,895美元.

国际铝业协会(IAI)周五公布的数据显示,6月原铝日均产量降至67,700吨,5月为67,900吨,上年同期为70,000吨.

包括中国在内,6月平均产量为1.238亿吨,5月修正后为1.221亿吨.

其他金属方面,LME三个月期锡CMSN3收跌165美元,收报每吨18,930美元.三个月期铅CMPB3回落28.50美元,收报每吨1,901美元.三个月期镍CMNI3回落100美元,收报每吨15,950美元.

三个月期锌CMZN3收盘时没有成交,最后买入价为每吨1,839美元,较周四收盘价低2.5%.

以下为1747GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 343.95 -9.50 -2.69 343.60 0.10

LME期铝 1891.00 -53.00 -2.73 2020.00 -6.39

LME期铜 7544.00 -191.00 -2.47 7600.00 -0.74

LME期铅 1901.00 -28.50 -1.48 2035.00 -6.58

LME期镍 15950.00 -100.00 -0.62 18710.00 -14.75

LME期锡 18930.00 -165.00 -0.86 19200.00 -1.41

LME期锌 1839.00 -48.00 -2.54 1845.00 -0.33

上海期铝 15590.00 -25.00 -0.16 15845.00 -1.61

上海期铜 55990.00 -240.00 -0.43 55360.00 1.14

上海期锌 14705.00 -125.00 -0.84 14795.00 -0.61

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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