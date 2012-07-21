〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货再创新高,因美国中西部旱情恶化

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透7月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五再创新高,交易商称因美国中西部旱情恶化、现货市场强劲、库存紧张、农户卖盘迟缓以及豆粕期货走强.
指标月大豆期货升至17.77-3/4美元纪录高位,高于周四创下的上次纪录高位17.49美元,且仅六周内累计升35%.
一农业气象学家表示,周五天气预报没有变化,美国中西部地区中部和西部燥热天气预计将持续至8月初,将对玉米和大豆作物造成进一步伤害.
MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,"圣路易斯周日至周四天气都将非常干燥和炎热,温度在100多华氏度,周三达到106华氏度."
联合国粮农组织一高级经济学家和谷物专家周五表示,该组织对谷物价格受乾旱带动持续上涨,且暂时未见缓和表示担心.
CBOT-8月大豆期货SQ2收高23-3/4美分,报17.57-1/2美元.
8月合约在所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为88.
8月豆粕合约SMQ2收涨11美元,收报每短吨543美元.8月豆油合约BOQ2收跌0.04美分,报每磅54.36美分.
今日大豆预估成交量为316,672口;豆粕预估成交量为121,236口,豆油成交量为109,299口.
以下为CBOT农产品期货在1926 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 824.50 16.75 2.1% 27.5%
CBOT大豆Sc1 1757.50 23.75 1.4% 46.6%
CBOT豆粕SMc1 543.00 11.00 2.1% 75.5%
CBOT豆油BOc1 54.36 -0.04 -0.1% 4.4%
CBOT小麦Wc1 943.25 8.25 0.9% 44.5%
CBOT稻米RRc1 1553.50 4.00 0.3% 6.4%
EU小麦BL2H0 269.75 2.25 0.8% 33.2%
NYMEX原油期货CLc1 91.56 -1.22 -1.3% -7.4%
道琼工业指数.DJI 12,831 -112 -0.9% 5.0%
现货金XAU= 1584.40 3.11 0.2% 1.3%
欧元/美元EUR= 1.2161 -0.0118 -1.0% -6.1%
美元指数.DXY 83.4700 0.5910 0.7% 4.1%
波罗的海
干散货指数.BADI 1037 -16 -1.5% -40.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 母红
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