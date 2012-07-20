〔纽约期市〕原糖期货迫近24美分,可可期货因加工数据而涨跌不一

路透纽约/伦敦7月20日电---原糖期货周五尾盘急升至略低于24美分的三个月高位,因投资人忧虑天气正影响巴西和印度收成,而可可涨跌互见,此前全球可可加工数据好坏不一,令需求前景不明.

咖啡期货下跌,受美元上涨打压.

原糖触及三个月高位,因全球最大蔗糖种植国巴西降雨继续拖延收割及装船.全球第二大蔗糖种植国印度雨季降雨不多,损及作物.

交易员称,投资人大量买入指标合约及回补空头头寸,以及10月/3月合约价差,提振市场尾盘上涨.根据汤森路透初步数据显示,总成交量上升至超过178,000口的五周高位.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1结算价急升0.67美分,或2.9%,收报每磅23.92美分,此为近月合约自4月12日以来的最高结算价.在收市前的一个小时,10月合约升至23.99美分的日内高位,逼近24美分的心理关口.

该合约升穿200天移动均线切入位23.41美分.

伦敦Liffe白糖期货也跳涨,10月白糖期货LSUc1收高14.20美元,或2.2%,报每吨650.50美元.

可可期货几无变动,此前公布的亚洲第二季可可加工量上升,而北美加工量则录得逾三年来最大跌幅.

ICE-9月可可期货CCU2小跌1美元,收报每吨2,229美元,9月伦敦可可期货LCCU2收涨11英镑,或0.7%,报每吨1,543英镑.

"市场走势反应出加工数据并不令人意外,"一欧洲交易商说.

今年第二季亚洲可可加工量较上年同期增加5.7%,至150,726吨.今年第二季北美可可加工量

达到112,768吨,同比下跌9.76%,此为2009年第一季迄今最大的季度同比跌幅.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌2.00美分,或1.1%,收报每磅1.8695美元.

Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑5美元,或3.8%,收报每吨2,187美元.(完)