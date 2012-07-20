〔纽约期市〕ICE期棉连升第三天,因库存跌至2月触及的低位

路透纽约7月20日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周五连升第三个交易日,受谷物市场飙升提振,且交易所的棉花库存跌至2月时的低位,令投资人稍早一度忧虑供应.

棉花价格没有理会商品和金融市场低迷的人气.西班牙一个地区周五要求金援,令投资人忧虑欧债危机,令商品和金融市场全线承压.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收高0.43%,报每磅72.94美分,在尾盘触及73.29美分的日内高位.

成交量特别低,仅高于9,000口,一些交易商对棉花价格在过去三周陷于区间内感到不安,因而选择离场观望.

最活跃的合约自7月初来陷入4美分的区间内,但与3月合约的价差大幅收窄,反映投资人因库存减少,稍早曾一度担忧供应.

3月合约溢价周五收窄,仅为0.53美分,6月中一度高见1.60美分,6月初时为超过2美分.

周五取消注册的棉花超过5,000包,使ICE的库存跌至略低于78,000包,此为2月来的最低水平,且几乎是5月水平的一半.

多数交易商认为库存减少,是因为棉花运往中国,但市场日益忧虑在新作棉花于今年稍晚进场前,库存将不会增加.(完)