〔纽约汇市〕欧元再度全线溃退,因对西班牙再生新的忧虑

* 西班牙瓦伦西亚寻求中央政府救助

* 欧元兑澳元、加元和新西兰元创新低

* 欧元兑日圆跌至逾11年最低

路透纽约7月20日电---欧元周五全线溃退,兑美元创下两年低点,此前西班牙的瓦伦西亚地区表示向中央政府寻求帮助,以偿还债务,令市场担心欧元区这一第四大经济体可能将被迫向国际寻求全面援助.

西班牙政府下调今明两年经济成长预估,也令欧元承压.西班牙调整预估显示该国可能在至明年很长一段时间内都将陷于衰退中.

因此,欧元兑澳元、加元和新西兰元再创新低,兑日圆跌至逾11年低点,兑英镑挫至三年半低点,兑挪威和瑞典克朗触及数月低点.

西班牙五年期和10年期公债收益率升至欧元面世以来最高,因瓦伦西亚寻求援助.

"今天都是因为西班牙公债收益率令欧元承压."伦敦AFEX Markets Plc风险顾问咨询师Martin Briggs表示.

"我们一直在告诉我们的客户,欧元走势就是我们眼前发生慢动作火车撞车.没有人看来有意愿或能力作出艰难的决定."

有关欧元区财长正式批准西班牙银行业救助的声明也未能驱散市场阴霾.

欧元兑美元EUR=低见1.2143美元,为2010年6月中来最低水准,在1.2150美元交易商攻克了选择权阻力位.纽约尾盘,欧元报1.2159美元,当日跌近1.0%,连挫三日,本周下滑约0.7%.

本周为欧元兑美元连续第三周下滑.

欧元兑澳元EURAUD=、加元EURCAD=和新西兰元EURNZD=均触及纪录低点.

欧元兑日圆EURJPY=触及逾11年最低的95.34日圆,兑英镑EURGBP=跌至三年半低点,兑挪威克朗EURNOK=跌至四个月低点.

根据至7月17日的数据,投机商增加对欧元的空头押注.在瓦伦西亚消息发布后投机性仓位的变动将在至7月24日的数据中显现.

欧洲央行声明称希腊公债不再是合格抵押品,这也无助欧元,欧元兑美元因此进一步下滑.

交易商表示,盘中稍早,德国一执政联盟成员被援引指欧元区国家应该遵守达成的改革协议,否则应离开欧元区,欧元应声走软.

自欧洲央行本月稍早将隔夜存款利率下调至零后,欧元受到打击.