〔加拿大汇市〕加元兑美元因加拿大CPI数据而下滑,兑欧元创新高

路透多伦多7月20日电---加元兑美元周五下跌,结束此前三天的升势,因加拿大通胀数据弱于预期,似乎令加拿大央行不太可能很快实现其升息的警告.

加拿大统计局周五公布,加拿大6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.5%,[ID:nSB1679222]但仍远低于加拿大央行2%的目标.

加拿大央行维持其指标利率在1%不变,但清楚表示央行考虑最终还将升息,向市场发出明确信息,不应该预期央行将会减息.

加元兑美元CAD=D4收报1.0127加元,或0.9875美元,低于周四的1.0078加元,或0.9923美元.本周加元升0.2%.

全球负面的人气周五也令加元承压,加元跟随全球股市和商品市场下跌,此前西班牙负债沉重的瓦伦西亚地区请求援助,令投资人更加担忧西班牙政府最终寻求全面救助.

加元兑欧元EURCAD=触及纪录高位1.2286加元,或0.8139欧元,近期已多次创下纪录高位.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]