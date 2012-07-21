〔芝加哥期市〕CBOT小麦攀升,受玉米和大豆强势支撑创下四年高位

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透7月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五攀升,创下四年高位,受玉米和大豆期货强势支撑,玉米和大豆因投资人担心旱情影响产量而创下纪录高位.
指标CBOT-9月小麦期货Wc1触及9.44-3/4美元高位,为2008年6月来近月合约最高,本周大涨12%.
指标月大豆和玉米期货均创历史高位,因投资人担心美国旱情,且预报天气继续炎热干燥.
交易消息人士表示,商品基金周五估计净买入5,000口小麦合约.
联合国粮农组织表示,全球市场还未面临2007/08年度那样的危机,当时食品价格高涨引发部分较贫穷国家骚乱.但美国旱情引发的价格暴涨令人担心.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收升8-1/4美分,报每蒲式耳9.43-1/4美元.
9月小麦期货在所有关键移动均线切入位上方,九日相对强弱指标(RSI)为88.
CBOT小麦预估成交量为162,866口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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