〔加拿大股市〕逾一周内首次收低,因担心西班牙要求全面救助

路透多伦多7月20日电---加拿大主要股指周五在逾一周内首次收低,能源股和金融股领跌,因油价下挫及风险意愿降低,投资人担心西班牙可能要求全面救助.

在西班牙负债沉重的瓦伦西亚地区要求金援后,西班牙主要股指录得两年最大单日跌幅,西班牙指标公债收益率也创下欧元面世以来最高.

加拿大10大类股中有七种收低,权重金融股领跌,因欧元区前景不稳而下挫0.6%.油气类股跌0.5%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低42.79点或0.4%,报11,622.91点,尽管今日收低,本周该指数仍有0.9%的涨幅.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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