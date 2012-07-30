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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 23:03 BJT

〔USDA报告〕7月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月30日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 07/26/12 07/19/12 07/19/12 07/28/11

初值 修正值 前值

小麦 18,601 11,796 11,644 16,853

燕麦 24 63 63 73

大麦 0 20 20 5

玉米 21,438 19,638 19,598 35,750

高粱 3,142 1,154 1,153 2,119

大豆 15,498 15,802 15,756 7,273

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 146,522 184,753

燕麦 344 110

大麦 72 1,528

玉米 1,409,107 1,631,489

高粱 48,580 137,279

大豆 1,282,234 1,448,868

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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