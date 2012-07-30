〔USDA报告〕7月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透7月30日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 07/26/12 07/19/12 07/19/12 07/28/11
初值 修正值 前值
小麦 18,601 11,796 11,644 16,853
燕麦 24 63 63 73
大麦 0 20 20 5
玉米 21,438 19,638 19,598 35,750
高粱 3,142 1,154 1,153 2,119
大豆 15,498 15,802 15,756 7,273
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 146,522 184,753
燕麦 344 110
大麦 72 1,528
玉米 1,409,107 1,631,489
高粱 48,580 137,279
大豆 1,282,234 1,448,868
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。