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债券 | 2012年 7月 30日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.110%,投标倍数为4.54

路透华盛顿7月30日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.110

中值 0.095

低值 0.085

投资 0.112

价格 99.972194

高值得标比率 13.41%

投标倍数 4.54

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,001,113,600

总投标 145,196,371,100

竞争性投标得标 30,942,451,500

非竞争性投标得标 658,662,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/08/02

到期日 2012/11/01

CUSIP码 9127956P1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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