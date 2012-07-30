〔英国债市〕英债持稳,英镑利率期货在欧洲央行会议前上涨

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月30日电---英债期货周一变动不大,短期英镑利率期货在周四欧洲央行的货币政策会议前上涨.
如果欧洲央行总裁德拉吉未能履行竭尽所能保护欧元的承诺,投资人将相当失望,预计市场马上会有反应.
上周德拉吉表示,欧洲央行准备竭尽所能保护欧元,对该行重启购买公债计划的希望升温.
而且,路透访查的69位分析师中有44位预计年底前欧洲央行还将降息,七位称央行可能在8月降息.
"焦点将在周四,"摩根士丹利策略师Anthony O'Brien表示,"我们可能从欧洲央行得到一些什么,所以未来三日任何行情将是轧平仓位动作."他还称周一至周三英国央行回购可能提供支撑.
期货市场,9月英债期货FLGU2回落8个跳动点,报121.10.可比德债期货FGBLU2升18个跳动点.
10年期英债收益率GB10YT=RR升1个基点,报1.55%,与可比德债收益率差扩宽逾2个基点,至16.5个基点.
短期英镑利率期货<0#FSS:>升多达7个跳动点.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。