〔欧元债市〕西班牙和意大利公债涨势枯竭,市场冀望欧洲央行将采取行动

* 决策者的讲话缓解市场忧虑,扶助意大利公债标售

* 市场希望决策者化言语为行动,以令涨势持续

* 比利时公债10年期公债标售中,收益率大幅回落

路透伦敦7月30日电---意大利和西班牙公债涨势周一显露出消退的迹象,投资者静待欧洲决策者兑现之前的承诺,推出新一轮抗击危机的举措.

今日进行的意大利公债标售借贷成本回落,但仍处于高位,显示上周欧洲央行总裁德拉吉表示将尽全力确保欧元区完整后,市场对欧洲央行将采取行动的预期升温,但今日谨慎情绪再度浮现.

德债上扬,且评级不及德国的比利时10年期借贷成本也大幅走低,凸显随着德债收益率跌至纪录低位,投资者寻求相对安全的公债,以获得一定的回报.这也反应出投资者的不安.

德拉吉的讲话导致市场臆测,欧洲央行将在周四会议上决定恢复其债券购买计划,并可能进一步放松货币政策.

部分知悉内情的人士还表示,欧洲央行甚至考虑直接购买资产.

决策者将采取行动的性质和时机均不明确,且欧元区官员曾表示,9月将成为解决持续三年的欧债危机的"成败关键"月份.

西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跌13个基点,至6.64%,从德拉吉周四发表上述讲话前的7.5%高位回落,五年和两年期西班牙公债收益率下跌多至20个基点,逆转上周初出现的收益率曲线接近反转的局面.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB升7个基点,至5.88%.

德债期货FGBLc1收高18个跳动点,报143.39.德国10年期公债DE10YT=TWEB收益率基本持稳在1.39%.两年期德债收益率回落6个基点,至负0.08%.

RBS策略师预计,如果收益率重回1.50-1.60%的高位,德债跌势将结束.(完)

--编译 母红;审校 李军

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