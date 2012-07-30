〔欧洲股市〕触及三个月最高收位,因冀望ECB和FED将采取行动刺激经济

* FTSEurofirst 300指数收高1.6%,Euro STOXX 50指数收升1.7%

* 交易商关注ECB和FED政策会议的决定

* 银行股上涨,汇丰公布强劲业绩后股价上扬

路透伦敦7月30日电---欧洲股市周一触及三个月最高收位,收在关键技术位之上,为利多迹象,因市场预期欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取行动支撑疲弱的经济.

美联储周二将开始为期两天的政策会议,欧洲央行也将在周四开会,交易商称,市场对欧洲央行会议的关注度更高.

在欧洲央行总裁德拉吉发表讲话,誓言将尽全力保持欧元区完整后,德国总理梅克尔和法国总统奥朗德也发表类似声明,这些领导人的讲话导致对欧洲央行将采取行动的预期升温.

不过一些投资人怀疑,如果欧洲央行周四没有公布更积极的措施应对危机,市场可能失望.

欧元区STOXX 50指数.STOXX50E收涨1.7%,报2,340.31点,此为4月27日来的最高收位,且自4月来首次收在200日移动均线之上.

"收在200日移动均线之上可能暗示,股市在一定程度上企稳,从3月高位回落的下行趋势的劲道正在减弱,"巴克莱首席欧洲技术分析师Phil Roberts表示.

"欧洲事件仍在市场发酵,市场总体认为,决策者将所有行动."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.6%,报1,072.97点,此为4月2日来最高收位,三天来累计飙升逾5%,成交放量,受德拉吉的承诺带动.

对央行将采取行动的冀望引发银行股.SX7P大涨,因汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)周一公布,上半年基础税前获利106亿美元,上半年税前获利127亿美元,全球银行和市场业务获利为50亿美元,较上年同期成长5%.[ID:nST0534261][HSBA.L-CMN]汇丰控股(HSBA.L)升2.3%,成交放量,为其90天均值的120%.

英国富时100指数.FTSE收升1.18%,报5,693.63点;德国股市DAX指数.GDAXI升1.27%,报6,774.06点,法国CAC-40指数.FCHI上涨1.24%,报3,320.71点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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