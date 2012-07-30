〔全球金市〕金价在四天上涨后下滑,关注本周举行的央行会议

* 金价势将结束四天升势

* 金市投资人将聚焦在欧洲央行和美联储政策会议

路透纽约7月30日电---金价周一在四天上涨后下跌0.3%,因交易商卖出,在本周重要的央行举行政策会议前,交易商考量央行推出更多货币刺激举措的前景.

上周金价上扬2.5%,录得八周来表现最好的一周,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺将采取一切必要措施支撑欧元.

欧洲央行知情人士表示,包括欧洲央行恢复公债购买计划及甚至进一步放宽政策在内的积极措施至少还要等五个星期.

近期一连串疲弱的美国数据也促使分析师对美联储正研究新工具支持经济增长的预期增强.

"如果金价不升向1,640美元,如果美联储在9月前不积极行动,令市场失望,金价可能下跌,"RBC Capital Markets副总裁George Gero说.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将结束两天会议公布政策声明,而欧洲央行和英国央行周四将举行政策会议.

1619 GMT,现货金价XAU=跌0.3%,报每盎司1,618.60美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2跌1美元,报每盎司1,617美元.根据路透初步数据,成交量和30日均值的走势一致.

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD.P)周五称,连续第五周减少黄金仓位,为约18个月来最长时间的减少.7月迄今该基金减少30.9吨黄金,可能是今年内最大的月度减幅.

其他贵金属方面,银和钯金上涨,尽管黄金下跌.今年迄今,前两种贵金属表现均不及黄金.

现货银XAG=升1.1%,报28.03美元,可望录得五个月来首月上涨.至6月的连续四个月跌势是2000年来最长跌势.

现货铂金XPT=跌0.1%,至1,401.25美元,现货钯金XPD=涨2.4%,报585.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1617.00 -1.00 -0.1% 3.2%

COMEX白银期货 SIU2 28.010 0.512 1.9% 0.3%

COMEX铂金期货 PLV2 1406.90 -1.30 -0.1% 0.5%

COMEX钯金期货 PAU2 588.00 16.15 2.8% -10.4%

现货金 XAU= 1618.60 -4.24 -0.3% 3.5%

现货银 XAG= 28.03 0.30 1.1% 1.2%

现货铂金 XPT= 1401.25 -1.40 -0.1% 0.6%

现货钯金 XPD= 585.75 13.55 2.4% -10.2%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=