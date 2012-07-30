〔美国股市〕ADR下跌,此前两天升势令ADR年内上涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约7月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,此前录得九个月来最大的两天升势,投资人预期欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周将采取行动支撑疲弱的经济和稳定欧元区.
上周四和周五的两天升幅令纽约梅隆银行的ADR指数累计升5.6%.此轮升势使该指数年内上升.
美联储周二开始为期两天的政策会议,欧洲央行周四举行会议,交易商称市场对欧洲央行会议的关注度可能更高.
上周欧洲央行总裁德拉吉称将尽全力保持欧元区完整后,德国总理梅克尔和法国总统奥朗德也发表类似声明,这些领导人的讲话导致市场预期欧洲央行将采取行动.
在上周ADR连升两天后,周一的走势明显疲弱.纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.04%,标普500指数.SPX.INX也小跌0.05%.
从年初迄今,纽约梅隆银行ADR指数升0.4%.同期,欧洲和新兴市场表现不及美国市场.标普500指数同期升10%.
周一纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.25%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.75%.拉美企业ADR指数.BKLA收挫0.11%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。