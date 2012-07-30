〔美国股市〕ADR下跌,此前两天升势令ADR年内上涨

路透纽约7月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,此前录得九个月来最大的两天升势,投资人预期欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周将采取行动支撑疲弱的经济和稳定欧元区.

上周四和周五的两天升幅令纽约梅隆银行的ADR指数累计升5.6%.此轮升势使该指数年内上升.

美联储周二开始为期两天的政策会议,欧洲央行周四举行会议,交易商称市场对欧洲央行会议的关注度可能更高.

上周欧洲央行总裁德拉吉称将尽全力保持欧元区完整后,德国总理梅克尔和法国总统奥朗德也发表类似声明,这些领导人的讲话导致市场预期欧洲央行将采取行动.

在上周ADR连升两天后,周一的走势明显疲弱.纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.04%,标普500指数.SPX.INX也小跌0.05%.

从年初迄今,纽约梅隆银行ADR指数升0.4%.同期,欧洲和新兴市场表现不及美国市场.标普500指数同期升10%.

周一纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.25%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.75%.拉美企业ADR指数.BKLA收挫0.11%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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