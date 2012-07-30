〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,尾随玉米和大豆期货升势

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透芝加哥7月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,尾随玉米和大豆期货大涨之势,因美国旱情恶化令产量预期下降.
东欧因旱情产量预期降低也提振小麦期货价格.
一农业气象学家表示,美国中西部未来一两周燥热天气将继续影响作物等级,令今年玉米和大豆产量前景受损.
巴克莱预计美国农业部将下调黑海出口国俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰小麦产量预估,因受恶劣天气影响,农业部还将下调美国玉米和大豆产量预估.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高16-1/2美分,报每蒲式耳9.14-1/2美元.
9月合约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为64.
今日CBOT小麦预估成交量为81,950口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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