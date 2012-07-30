版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 06:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,尾随玉米和大豆期货升势

路透芝加哥7月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,尾随玉米和大豆期货大涨之势,因美国旱情恶化令产量预期下降.

东欧因旱情产量预期降低也提振小麦期货价格.

一农业气象学家表示,美国中西部未来一两周燥热天气将继续影响作物等级,令今年玉米和大豆产量前景受损.

巴克莱预计美国农业部将下调黑海出口国俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰小麦产量预估,因受恶劣天气影响,农业部还将下调美国玉米和大豆产量预估.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高16-1/2美分,报每蒲式耳9.14-1/2美元.

9月合约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为64.

今日CBOT小麦预估成交量为81,950口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐