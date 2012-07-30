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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 04:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.02%,Nasdaq指数下跌0.41%

路透纽约7月30日电---美国股市周一道指和标普500指数基本持平,投资人在股市录得年内最大两天升势后稍作喘息,静待本周大西洋两岸的央行政策会议及大量美国经济数据出炉.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI小跌2.65点,或0.02%,至13,073.01点;标准普尔500指数.SPX微挫0.67点,或0.05%,至1,385.30点.Nasdaq指数.IXIC收跌12.25点,或0.41%,至2,945.84点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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