〔纽约汇市〕欧元兑美元下滑,在美联储和欧洲央行会议前交投气氛谨慎

* 欧元兑美元从三周高位回落,交投谨慎

* 调查显示欧洲央行可能重启购买债券计划

* 本周欧元区、美国和英国将发布货币政策决定

* 预计本周美联储不会出台新的措施

路透纽约7月30日电---欧元兑美元周一下滑,为四日来首见,因在欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周稍后的货币政策会议前,投资人不愿冒进.

对欧洲央行可能不会采取足够强硬的举措控制欧债危机的担忧以及对美联储本周不会出台新刺激措施的预期令欧元兑美元从上周五触及的三周高位回落.

在上周欧洲央行总裁特里谢表示将竭尽所能救助欧元,德国总理梅克尔和法国总统奥朗德也发表了类似言论后,对欧洲央行将推出新措施的预期升温.欧洲央行本周四将举行货币政策会议.

"上周欧洲升势颇为激烈,今日出现一些盘整也合情合理."华盛顿特区Tempus Consulting市场部懂事John Doyle表示,"整体而言,实在是没有好的理由买入欧元,特别是西班牙和意大利仍是大问题."

欧元兑美元EUR=跌0.5%,报1.2258美元,根据路透数据,欧元是从上周五触及的三周高位1.2389美元回落,但高于上周二触及的两年低点1.2040美元.

欧元上周五未能收在关键的技术水准近1.2325美元之上,也令利空气氛加重.

Tempus的Doyle表示,预计欧元将在未来一两周内困于1.21-1.2350美元区间内,中期支撑位在1.2050美元.

"欧元将因欧洲央行的举动获得提振,但卖家会在1.25美元水准出现."他表示.

路透对货币市场交易商进行的调查结果显示,欧洲央行可能会宣布重启购买公债计划,旨在拉低西班牙和意大利的公债收益率.

但许多投资人仍对该计划持疑,因德国重申了反对意见.

"交易商处于'看结果'的态势,对上周德拉吉和梅克尔支持欧元言论的热情消退."纽约BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示.

德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)就大规模买进公债做法向欧洲央行提出警告,称央行须保持中立.德国政府发言人Georg Streiter周一称,德国完全信任欧洲央行的独立运作,同时重申该国仍然反对欧元区共同债券或其他集体债务.

**繁忙的一周**

市场为繁忙的一周作准备,本周美联储、英国央行和欧洲央行将发布货币政策决定,周五还有关键的美国非农就业报告出炉.

周二,美联储将开始为期两日的货币政策会议,周三将宣布决定.分析师预计美联储将按兵不动.

"我们预计美联储本周会议上将会把维持近零利率期限延长至'至少2015年底'."纽约美银美林高级美国分析师Michael Hanson在研究报告中表示.

"但本周宣布新一轮量化宽松政策的机率不大,我们认为美联储将在9月作此宣布."他表示,"我们预计新一轮购债规模达6,000亿美元,公债和MBS约各占一半,直至2013年6月."

第三轮量化宽松政策将对美元不利,因这等同于印钞,因此会稀释美元价值.

相关新闻中,主要央行周一发布的半年度调查显示,北美外汇交易量今年年初同比小增,但全球外汇交易量则减少.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=跌0.3%,报78.18日圆.(完)

--编译 李军;审校 母红

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