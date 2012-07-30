〔加拿大汇市〕加元兑美元升至11周高位,因对欧美央行行动的预期升温

路透多伦多7月30日电---加元兑美元周一攀升至11周高位,因对欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)将出台进一步刺激措施支撑经济的预期升温.

美国财长盖特纳和德国财长朔伊布勒在周一会谈后发表联合声明强调,"政策制定者有必要采取和实施所有需要的改革措施,以应对金融危机和信心危机."

这同上周欧洲央行总裁德拉吉所承诺的竭尽所能扞卫欧元区相呼应.

加元/美元CAD=D4收报1.0018加元或0.9982美元,略高于上周五收盘水准1.0044加元或0.9956美元.

市场为繁忙的一周作准备,本周美联储、英国央行和欧洲央行将发布货币政策决定,周五还有关键的美国非农就业报告出炉.(完)

--编译 李军;审校 母红

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