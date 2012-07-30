〔美国股市〕在今年最佳两日升势后回落,关注美联储货币政策会议

* 在本周多家央行会议前市场谨慎

* 沃尔玛和美国电话电报触及52周高位

* 道指收低0.02%,标普500指数收低0.05%,Nasdaq指数下滑0.41%

路透纽约7月30日电---美国股市周一道指和标普500指数基本持平,投资人在股市录得年内最大两天升势后稍作喘息,静待本周大西洋两岸的央行政策会议及大量美国经济数据出炉.

交易商预计美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行本周稍后的会议上将暗示将有刺激经济的进一步措施出台.

电信、必需消费品和公用事业类股等对经济成长最不敏感的板块稳健上涨,显示投资人谨慎转投防御类股.

沃尔玛(WMT.N)和美国电话电报(T.N)等蓝筹股触及52周新高,沃尔玛收高0.6%,报74.98美元,盘中高见75.24美元,美国电话电报升0.8%,报37.43美元,盘中触及37.69美元高位.

上周,欧洲央行总裁德拉吉强劲的言论带动道琼工业指数升穿13,000点,为5月初来首次,并给予标普500指数自12月来最强两日升势.

"由于本周稍后有这些重大消息要公布,且在大涨后,我认为市场在数据出炉前有些犹豫."OakBrook Investments联席投资长Janna Sampson表示.

美联储周二将开始为期两日的货币政策会议、欧洲央行会议在周四举行.本周美国还将公布大量经济数据,包括周五的7月非农就业报告.

Nasdaq指数表现落后,受Citrix Systems(CTXS.O)重挫5.9%和英特尔(INTC.O)收低1%拖累.

道琼工业指数.DJI小跌2.65点,或0.02%,至13,073.01点;标准普尔500指数.SPX微挫0.67点,或0.05%,至1,385.30点.Nasdaq指数.IXIC收跌12.25点,或0.41%,至2,945.84点.

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约55亿股,较截至上周五的年内日成交均值67.5亿股低18.5%.

纽约证券交易所上涨股和下跌股家数约为1,460和1,520,Nasdaq市场则为883和1,586.

苹果(AAPL.O)攀升1.7%,报595.03美元,苹果和三星电子(005930.KS)周一把其手机争霸战线延伸至法院,这将是史上最大的科技业诉讼之一,并有可能重新塑造由两家公司主导、风起云涌的手机市场.[ID:nST0533981]

汤森路透数据还显示,在294家已经公布第二季财报的标普500企业中有67%盈利胜预期,过去四季均值为68%.

工程公司Shaw Group SHAW.N暴涨55.5%,报41.49美元,此前该公司同意以约30亿美元现金加股票被Chicago Bridge & Iron Co (CBI.N)收购.(完)

--编译 李军;审校 母红

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