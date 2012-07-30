〔国际油市〕布兰特原油挫至106美元附近,经济忧虑盖过OPEC产量下降预期

* 关注美联储和欧洲央行会否采取行动刺激经济

* 路透调查料OPEC 7月油产量下降

* 上周美国原油库存料减少,因进口下降

路透纽约7月30日电---布兰特原油周一下跌,为五个交易日来首次,因市场忧虑,即便欧美央行一如市场预期再推经济刺激措施,可能也难力挽经济滑坡的狂澜,这盖过了调查预期石油输出国组织(OPEC)油产量下降的影响.

路透调查显示,7月OPEC石油日产量料减少45万桶,至3,118万桶,因西方制裁令伊朗石油供应进一步减少,且安哥拉,沙特和利比亚付运下降.

"今年下半年基本面看来更为有利,目前供需天平倾向供应不足,上半年则是供应严重过剩,"加拿大帝国商业银行(CIBC)驻纽约商品策略师Katherine Spector说.

"利空因素是流动性.交易相对疏落,对冲基金和其他投资人似乎不想在目前经济环境下押注,"她说.

全球最大的石油消费国美国经济增长放缓驱使市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周二和周三政策会议结束后将公布刺激措施.

上周欧洲央行总裁德拉吉承诺将尽力确保欧元区完整,令对欧洲央行周四会议将公布新的政策举措,解决债务危机的预期升温.

但分析师表示,市场可能期望过高.

"对央行行动的臆测似乎过了头,"德国商业银行驻法兰克福的原油分析师Carsten Fritsch说.

9月布兰特原油期货LCOc1下跌0.27美元,结算价报每桶106.20美元.

美国9月原油期货CLc1跌0.35美元,结算价报每桶89.78美元,也终止四天连升的势头.

7月迄今,布兰特原油上涨逾8%,美国原油同期升约6%,对更多经济刺激措施出台的预期为油市提供了支持.

布兰特原油较美国原油溢价小升至每桶16.42美元,周五尾盘为16.34美元.

交投清淡,布兰特原油期货成交量较30日均值低55%,美国原油期货成交量较其30日均值低34%.

周二美国石油协会(API)将公布截上7月27日一周的美国原油库存数据.美国能源资料协会(EIA)周三也将公布库存数据.

路透调查显示,分析师预料上周美国原油库存减少160万桶,因进口下降.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 89.78 -0.35 -0.4% 89.33 90.95 173,141 210,412

10月原油 90.06 -0.36 -0.4% 89.61 91.09 66,415 44,552

8月RBOB汽油 2.9368 0.0490 1.7% 2.8875 2.9456 10,470 26,154

9月RBOB汽油 2.8184 0.0217 0.8% 2.7915 2.8258 49,548 54,941

8月取暖油 2.8791 -0.0104 -0.4% 2.8697 2.8935 12,830 19,519

9月取暖油 2.8814 -0.0091 -0.3% 2.8709 2.8974 45,260 50,030

ICE合约

9月布兰特 106.20 -0.27 -0.3% 105.58 106.99 120,513 185,602

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 359,855 416,190 548,517 1,395,879 -820

汽油 119,565 127,457 142,710 262,480 -4,963

取暖油 123,306 121,094 140,803 302,745 -1,588(完)