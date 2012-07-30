〔加拿大股市〕结束三天连涨收低,因对央行是否会立即实施刺激举措存疑

路透多伦多7月30日电---加拿大主要股指周一收低,结束三天连涨,因市场忧虑即便本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行宣布将采取行动刺激经济,但相关举措可能不会立即实施.

上周欧洲央行总裁德拉吉称,必要时准备竭尽所能保卫欧元,他的讲话给投资人注射了一支强心剂.

但周一对欧洲央行将推出刺激措施的乐观情绪有所减退,此前欧洲央行知情人士表示,欧洲央行至少要等到五周后才会执行包括重启公债购买计划,甚至进一步放宽政策在内的激进举措.

10项分类指数有一半收低.

加拿大金融股下滑0.1%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低8.48点,或0.1%,报11,757.88点,盘中一度触及7月5日来最高11,803.78点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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