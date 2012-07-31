〔欧洲汇市〕英镑表现挣扎,市场焦点放在欧洲央行会议

* 英镑兑欧元下跌,焦点放在欧洲央行周四会议

* 市场静待欧洲央行会否采取行动

* 投资人也等待英国央行周四会议结果

路透伦敦7月31日电---英镑兑欧元周二下跌,因据称对欧元有月底需求,且投资人静待欧洲央行本周稍后是否采取积极措施,应对欧债危机.

较之英国央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)的会议结果,欧洲央行周四会议预期受到投资人更大的关注,上周欧洲央行总裁德拉吉承诺将"采取一切措施"保护欧元.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.5%,至0.7837英镑,低于上周高位0.78735英镑.

交易商报称,央行对欧元的月底需求扶助提振欧元,欧洲金融稳定机构(EFSF)债券标售需求强劲,进一步提振欧元的表现.

分析师称在欧洲央行决议前,多数货币可能交投在相当狭窄区间内,欧元兑英镑远高于近期触及的约四年低点0.7756英镑.

"在本周稍晚较大的事件风险之前,市场缺乏方向,"CIBC汇率策略师Jeremy Stretch表示.

"由于欧洲央行带来失望情绪的可能性要甚于英国央行,因此作空欧元/英镑的价值较高."

如果欧洲央行有推出可信的举措,则可能提振投资者的风险胃纳,协助英镑兑美元,但如果是令市场大失所望,就可能导致欧元和其他被认为是较高风险的资产急跌.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.3%,至1.5657美元,自周五创下的五周高位1.5768美元回落,仍低于200日移动均线切入位约1.5741的阻力位.

路透调查周一显示,24位欧元货币市场交易商中有19位认为欧洲央行将恢复对公债购买计划以降低西班牙和意大利公债收益率,但仅有10位预计欧洲央行周四就将有如此的公布.

英国央行周四也公布政策决定,预计央行目前将维持政策不变.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]