〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%,投标倍数为4.39

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透华盛顿7月31日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.075
中值 0.070
低值 0.000
投资 0.076
价格/得标
价格 99.994167
高值得标比率 92.74%
投标倍数 4.39
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,023,400
总投标 153,701,023,400
竞争性投标得标 34,764,223,200
非竞争性投标得标 235,800,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/08/02
到期日 2012/08/30
CUSIP码 9127956C0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。