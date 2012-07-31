〔英国债市〕英债跟随德债走强,因对欧元区行动的预期降温

路透伦敦7月31日电---英债期货周二大涨约一大点,受德债劲扬引领,因德国反对授予欧元区新的救助基金银行业牌照,进一步打压了对欧元区采取果断行动保护欧元的希望.

德国财政部重申欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)不需要银行业牌照.若授予银行业牌照,ESM将实际上可以无限量购买受困欧元区国家发行的公债.

该声明令市场悲观情绪加重,此前投资人已开始怀疑欧洲央行总裁德拉吉是否会履行竭尽所能扞卫欧元的承诺.

9月英债期货FLGU2大涨78个跳动点,报121.88,脱离日高121.98.可比德债期货FGBLU2升118个跳动点.

Monument Securities策略师Marc Ostwald表示,英债市场也受到英国央行回购15年及更长年期公债的支撑.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌7个基点,报1.472%,与可比德债收益率差扩宽约3个基点,至19个基点.

Lloyds策略师表示,未来三周,英债价格可能受到缺乏新债发售的支撑,且英债避险吸引力犹存.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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