〔英国债市〕英债跟随德债走强,因对欧元区行动的预期降温

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦7月31日电---英债期货周二大涨约一大点,受德债劲扬引领,因德国反对授予欧元区新的救助基金银行业牌照,进一步打压了对欧元区采取果断行动保护欧元的希望.
德国财政部重申欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)不需要银行业牌照.若授予银行业牌照,ESM将实际上可以无限量购买受困欧元区国家发行的公债.
该声明令市场悲观情绪加重,此前投资人已开始怀疑欧洲央行总裁德拉吉是否会履行竭尽所能扞卫欧元的承诺.
9月英债期货FLGU2大涨78个跳动点,报121.88,脱离日高121.98.可比德债期货FGBLU2升118个跳动点.
Monument Securities策略师Marc Ostwald表示,英债市场也受到英国央行回购15年及更长年期公债的支撑.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌7个基点,报1.472%,与可比德债收益率差扩宽约3个基点,至19个基点.
Lloyds策略师表示,未来三周,英债价格可能受到缺乏新债发售的支撑,且英债避险吸引力犹存.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。