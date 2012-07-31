版本:
中国
债券 | 2012年 8月 1日 星期三 01:37 BJT

〔标题新闻〕美国白宫称仍政策重点在帮助"偿付有困难"的房主,还需更多措施刺激楼市

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IV9MO]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐