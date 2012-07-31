〔纽约期市〕美国可可期货触及两个半高位,阿拉比卡咖啡和糖下跌

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透纽约/伦敦7月31日电---美国可可期货周二放量升至两个半月高位,与商品市场全线下跌之势背道而驰,因上日可可收在关键水准上方引发技术买盘,而糖和阿拉比卡咖啡下跌,跟随其他商品市场下滑.
全球商品指标汤森路透-Jefferies CRB index .CRB回吐上日升幅,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周政策会议上将宣布采取行动,提振经济成长的希望减弱.
但可可期货上涨,因周一收在200天移动均线之上引发更多买盘.英镑GBP=缩减跌幅,为美国可可市场带来支持.
洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2收高35美元,或1.5%,报每吨2,376美元,为近月合约自5月10日来最高的结算价,上日该合约收在切入位约在2,331美元的200日移动均线上方.
成交放量,汤森路透和ICE初步数据显示,成交量约33,000口,为7月12日来最高.
伦敦12月可可期货LCCZ2收高20英镑,或1.3%,报每吨1,613英镑.
阿拉比卡咖啡下挫逾3%,因投资人和生产商卖出,引发一些止损卖单,而罗布斯塔咖啡涨跌互见,在周五触及两个月峰值后盘整,当天因最大的生产国越南供应紧张推动价格,但注册库存稳步减少为市场带来支持.
9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低3美元,报每吨2,237美元.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收低3.95美分,或2.2%,报每磅1.7440美元.阿拉比卡咖啡早盘一度下挫3.2%,至日内低位1.7270美元.
糖价下跌,因投资人卖出,全球第二大产糖国印度的雨季降雨减少,令投资人忧虑,这限制了糖价进一步下跌.
指标10月糖期货SBc1跌0.16美分,或0.7%,报每磅22.64美分,低于日内高位23.00美分及上周触及的三个月高位24.00美分.
伦敦10月白糖期货LSUc1跌3.40美元,或0.5%,报每吨616.80美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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