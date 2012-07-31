〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货遭遇获利了结下滑,7月暴涨28%

路透7月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌,因市场近期涨至纪录高位后,投资人获利了结,但7月玉米仍录得28%的月度升幅.

一农业气象学家周二称,未来两周美国玉米和大豆种植地区有超过60%将持续干热,导致作物产量进一步减少.

"在至少未来15天种植带大约三分二的地区将继续干燥.作物等级肯定将进一步下滑,"MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney说.

台湾的玉米业采购协会(Maize Industry Procurement Association)向巴西买入6.08万吨玉米,台湾糖业公司透过标购,将买入2.3万吨美国玉米.

路透访问13位分析师的调查显示,2012年美国玉米料每英亩单产为129.0蒲式耳,为14年低位,2012美国玉米产量料为112亿蒲式耳,为六年低位.

9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为69.

9月玉米合约CU2收低13-1/2美分,结算价报8.06-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为257,963口.(完)

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