〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,受近期大涨后获利了结抛盘打压

路透芝加哥7月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,因在近期大涨后出现获利了结卖盘,而且玉米涨势停歇.

小麦一直因玉米期货涨势而获得溢出买盘;玉米涨至纪录高位是因美国旱情降低了产量前景.

小麦期货7月料将累计涨18%.

美国农业部在其网站上将哈萨克斯坦今年7月1日开始的销售年度小麦产量预估下调47%,至1,200万吨;下调是由于天气乾旱.

加拿大小麦局(CWB)周二公布,该国西部小麦和大麦长势良好,似乎将取得较去年更大的收成.

9月合约高于所有关键移动均线切入位,九日相对强弱指标(RSI)为57.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收低26-1/4美分,报每蒲式耳8.88-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为113,977口.(完)

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