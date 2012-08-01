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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 22:37 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透8月1日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

07/27/12 较上周 较上年 07/27/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 369.7 -11.6 15.8 373.6 -6.5 18.6

馏分油 122.6 -1.4 -28.2 124.3 -1.0 -28.0

汽油 207.2 -1.3 -5.0 207.9 -2.2 -7.3

取暖油 25.8 -0.8 -12.5 25.8 -0.6 -11.5

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 40.2 1.4 -4.0 40.6 1.1 -4.4

原油日加工量 15.7 -0.2 0.7 15.6 -0.2 0.1

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少70万桶,汽油库存增加100万桶,馏分油库存增加110万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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