〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货涨跌互见,获利回吐令近月合约收低

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透7月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互见,盘中走势震荡,交易商称四个近月合约在月底遭遇获利回吐.
8月豆粕合约SMQ2在回吐涨幅前触及554.20美元的历史新高.
初步收盘数据显示,本月,近月CBOT大豆期货Sc1大涨13.7%,豆粕合约SMc1劲升25%,为四年来最大月度升幅.豆油合约则小涨0.7%.
对美国产量下滑前景的担忧支撑大豆期货.美国农业部周一公布,大豆作物的优良率为29%,较之前一周降低两个百分点,为24年来最低.
路透访查的13位分析师预计今年美国大豆单产为每英亩38.1蒲式耳,较上周预估的减少1.2%,且为九年最低.调查预计大豆今年产量在28.34亿蒲式耳,较上周预估下滑2.2%,且为四年最低.
贸易公司INTL FCStone一管理人员表示,如果未来两周没有降雨,美国大豆单产可能降至34-35蒲式耳,低于该公司现预估的37-38蒲式耳.
油世界分析师表示,未来几个月,大豆价格可能居高不下,即便降雨缓解美国旱情,因美国供应商惜售以控制供应.
CBOT-8月大豆期货SQ2收低4-3/4美分,收报17.21美元.
8月豆粕合约SMQ2跌1.6美元,收报每短吨544.7美元.
8月豆油合约BOQ2微跌0.02美分,报每磅52.55美分.
今日大豆预估成交量为205,230口;豆粕预估成交量为77,250口,豆油成交量为111,155口. (完)
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--编译 李军;审校 母红
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