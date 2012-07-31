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市场报道 | 2012年 8月 1日 星期三 04:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.49%,Nasdaq指数下跌0.21%

路透纽约7月31日电---美国股市周二小跌,因交易商将注意力再次放在美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三的政策声明和可能推出新一轮刺激措施.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI下跌64.33点,或0.49%,至13,008.68点;标准普尔500指数.SPX收低5.98点,或0.43%,至1,379.32点.Nasdaq指数.IXIC收跌6.32点,或0.21%,至2,939.52点.

7月,三大股指均上涨.道指升1%,标普500指数涨1.3%,Nasdaq指数小升0.2%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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