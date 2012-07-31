〔美国股市〕道琼工业指数收低0.49%,Nasdaq指数下跌0.21%

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透纽约7月31日电---美国股市周二小跌,因交易商将注意力再次放在美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三的政策声明和可能推出新一轮刺激措施.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI下跌64.33点,或0.49%,至13,008.68点;标准普尔500指数.SPX收低5.98点,或0.43%,至1,379.32点.Nasdaq指数.IXIC收跌6.32点,或0.21%,至2,939.52点.
7月,三大股指均上涨.道指升1%,标普500指数涨1.3%,Nasdaq指数小升0.2%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路