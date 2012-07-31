〔美国股市〕ADR多数下跌,因银行类股走弱

路透纽约7月31日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二多数下跌,欧洲企业ADR领跌,因银行季报疲弱,导致股价下滑.
投资人还关注欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)总裁在政策会议结束后的讲话,以及两大央行是否会宣布将采取行动支持疲弱的经济,和稳定欧元区.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.65%,标普500指数.SPX.INX也收低0.43%,因投资人在美联储会议前不愿意押注.
在美国上市的瑞银(UBS.N)重挫4.16%,至10.60美元,录得自3月6日来最大单日跌幅,此前该行公布的第二季获利低于预期.[UBS.N-CMN]
今年迄今,欧洲银行股一直承压,因欧债危机.在美国上市的巴克莱(BCS.N)跌1.51%,报10.46美元.
德意志银行公布第二季税前获利下降,且将裁减1,900个职位以降低成本.[DBKGn.DE-CMN]该行ADR(DB.N)升0.2%,至30.34美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.82%.
拉美企业ADR指数.BKLA收挫1.81%,纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升0.36%,从上日大跌中反弹.香港股市恒生指数.HSI周二收涨近1.1%,或211.4点,至19,796.8点.[ID:nSB1698008](完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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