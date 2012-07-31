〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆上涨,关注美联储和ECB会议

* 紧张的投资人静待欧洲央行行动

* 美联储开始为期两日的货币政策会议

* 期权市场显示倾向欧元卖权

* 瑞士央行储备显示持有大量欧元

路透纽约7月31日电---欧元兑美元和日圆周二上涨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)开始了为期两日的货币政策会议,但对欧洲央行本周稍后可能采取何种行动的预期降温,令投资人对积极买入欧元持谨慎态度.

欧洲央行周四将开会讨论货币政策,美联储周三结束货币政策会议.一些投资人担心央行可能无法提供足够的刺激措施,安抚市场对全球经济放缓的担忧.

自上周欧洲央行总裁德拉吉表示该行将竭尽所能扞卫欧元后,对欧洲央行购债的预期升温,带动欧元/美元在过去五个交易日内有四日上涨.

但随着公布政策决定的时间日益临近,市场人士本周转趋更为谨慎.

"因预期美联储和欧洲央行将采取行动,欧元走势略有超前,两个会议都有可能令人失望."Faros Trading董事总经理Brad Bechtel表示.

"欧元交叉盘交投活跃,特别是兑加元和澳元,欧元/澳元和欧元/加元通常是表达欧元区疑虑和不确定性的载体."他称,"欧洲央行可能将重申准备采取行动,但我认为他们不会宣布重大举措."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=高见1.2329美元,仍低于上周触及的三周高位1.2389美元,尾盘报1.2304美元,升0.4%.欧元兑日圆EURJPY=升0.3%,报96.08日圆.

尽管因臆测欧洲央行可能重启购债计划以扶助拉低西班牙和意大利的借款成本,欧元近来表现出众.但在7月欧元兑美元和日圆仍大跌,分别下挫2.8%和4.9%.

今年迄今,欧元兑美元跌5%,兑日圆跌3.5%.

"或多或少会出现'因传闻买入,因事实卖出'的行情,"BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示,"所以预计欧元在货币政策决定发布前会有良好支撑,但可能之后会出现一些获利回吐."

由于欧元区多个经济体陷于衰退中,多数投资人相信欧元上档有限,投资人可能会逢高出货.

欧盟统计局周二公布,欧元区6月失业率为11.2%,5月修正后为11.2%.西班牙央行公布,5月经常帐赤字降至7.54亿欧元,资本流出扩大至413亿欧元.

接近破产的希腊也公布资金快速外流,该国在等待国际金主的下一笔救助款.

期权市场,对欧元卖权的需求保持稳固.

三个月风险逆转EUR3MRR=GFI周二升至2%,周一为1.9%,一周前为1.8%.但对欧元卖权的倾向已有所改善,7月初时为2.4%.

投资人也在等待美联储周三结束两日会议后发布的声明.尽管美联储可能暂时按兵不动,不会采取新一轮的购买债券计划,但一些分析师表示,可能在未来几个月采取上述措施.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=持稳,报78.14日圆.

**瑞士央行欧元储备增加**

瑞士央行公布的数据显示,第二季该行外币储备中欧元持有量增加,因其自去年9月瑞士央行透过购买欧元来扞卫1.20瑞郎的汇率上限.

"瑞士央行资产负债表上预计仍有1,840亿欧元,未来持续减持欧元可能对欧元交叉盘有明显冲击."野村汇市分析师Geoffrey Kendrick表示.

欧元持有量增加令一些市场人士臆测瑞士央行可能很快会出售欧元,青睐澳元等其他经济成长相关货币.(完)

--编译 李军;审校 母红

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