〔美国股市〕收跌但7月收涨,交易商为美联储会议作准备

* 苹果上扬支撑Nasdaq市场,将在9月发布新产品

* Coach是标普500指数中跌幅最大的成分股,因营收不及预期

* Facebook触及纪录收盘低位

* 标普500指数今年迄今已大涨约10%

* 道指收跌0.5%,标普500指数收挫0.4%,Nasdaq指数回落0.2%

路透纽约7月31日电---美国股市周二小跌,因交易商注意力再次转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三将发布的经济声明,以及推出新一轮刺激措施的可能性.

Nasdaq指数在三大指数中跌幅最小,部分受助于苹果(AAPL.O)劲扬2.6%,之前一消息人士称,该公司将在9月举行的一次活动上推出新产品.苹果收报610.76美元.

美国市场本月连续第二个月收涨,多数月度涨幅是在上周录得,当时市场冀望美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行将采取进一步行动刺激经济.欧洲央行将于周四举行会议.

"市场看似受传言驱动,但我认为未来几天传言不足以推动市场,"多伦多Subodh Kumar & Associates的首席投资策略师Subodh Kumar表示,"我认为,市场风险将是央行的声明内容令人失望."

高档手袋和皮革制品生产商Coach (COH.N)重挫18.6%,报49.33美元,因该公司第四季营收不及预期.该股录得2001年9月17日以来最大单日百分比跌幅,当日是911恐怖袭击事件后首个交易日.Coach是周二标普500指数中跌幅最大的成份股.

7月道指升1%,标普500指数涨1.3%,Nasdaq指数小升0.2%.今年前七个月中,标普500指数累计上扬近10%,尽管全球经济成长放缓.

道琼工业指数.DJI下跌64.33点,或0.49%,至13,008.68点;标准普尔500指数.SPX收低5.98点,或0.43%,至1,379.32点.Nasdaq指数.IXIC收跌6.32点,或0.21%,至2,939.52点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65亿股,低于67.4亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证券交易所和Nasdaq市场上涨股和下跌股家数比均约为5:7.

集成电路生产企业Cirrus Logic (CRUS.O)是Nasdaq市场涨幅最大个股之一,昨天该公司公布的季度获利优于预期,今天该公司股价暴涨23.2%,收于36.77美元.

Facebook (FB.O)重挫6.2%,报21.71美元,连续创下纪录收盘低位,上周该公司公布的季度业绩显示用户增长放缓.

美国最大制药商辉瑞(PFE.N)上扬1.4%,报24.04美元,稍早触及2007年12月以来最高水准24.48美元.该公司公布的季度获利高于预期,而且确认了2012年获利预估.[ID:nSB1698350]

根据截止周二早上的汤森路透数据,标准普尔500指数中已有321家企业公布了第二季业绩,其中67.3%的业绩优于分析师预期,过去四个季度中,优于分析师预期的平均比率为68%.

美国5月房价连续第四个月上升,暗示楼市复苏获得动力,尽管宏观经济仍处于挣扎态势.其他经济数据显示,7月消费者信心意外上升,但6月支出在近一年来首次下降,因美国民众储蓄增加.(完)

--编译 母红/于春红;审校 李军/利棣儿

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