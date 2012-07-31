〔加拿大股市〕因对FED推出刺激举措的希望减弱而收低,Rona限制跌幅

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透多伦多7月31日电---加拿大主要股指周二下滑,录得逾两周来最大单日跌幅,能源股和矿业股领跌,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周会议将公布新刺激措施的希望减弱.
家居修缮用品零售商Rona Inc RON.TO获得美国同业收购报价的消息,带动Rona股价飙升逾13%,限制了股市的跌幅.
尽管今天收低,多伦多证交所S&P/TSX综合指数在7月上涨0.6%,为连续第二个月上升,5月表现不佳.
近期股市上涨,因预期美联储和欧洲央行在本周会议上将推出新一轮经济刺激举措.美联储周二开始为期两天的政策会议,欧洲央行会议周四举行.
但周二公布的美国楼市和制造业数据优于预期,使美联储在周三发布的政策声明中推出新刺激措施的预期减弱.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低93.17点,或0.8%,报11,664.71点.今天录得7月12日来最大单日百分比升幅.
能源股领跌大盘,跌幅达1.2%,因美国原油价格逆转稍早涨势走低,对美联储进一步放宽政策的预期降温.
包括矿业股在内的材料类股下跌1.4%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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