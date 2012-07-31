版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 05:59 BJT

〔标题新闻〕美财长盖特纳称欧洲需要更有力及具创意的措施应对欧债危机,防止危害经济成长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IVJE7]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐