美国各类经济指标总览--2012/8/1

美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月制造业指数为49.8,预估为50.2.6月为49.7.ISM美国7月制造业投入物价分项指数为39.5(预估为40.0).ISM美国7月制造业新订单分项指数为48.0.ISM美国7月制造业就业分项指数为52.0,为2009年12月以来最低.[ID:nEAPA10DL1]

美国商务部周三公布,美国6月建筑支出增长0.4%,预估为增长0.4%,5月修正后为增长1.6%,前值为增长0.9%.[ID:nEAPA10CB2]

当前值 前次值

失业率(%) 8.2(6月) 8.2(5月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加8.0(6月) 增加7.7(5月修正值)

平均时薪(%) +0.3(6月) +0.2(5月)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(6月) -0.3(5月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)

实质所得(%) +0.5(6月) +0.1(5月)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(6月) -1.0(5月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.5(第二季初值) +2.0(第一季终值)

GDP平减指数(%) +1.5(第二季初值) +2.2(第一季终值)

零售销售(%) -0.5(6月) -0.2(5月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差486.8(5月) 逆差506(4月修正值)

雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)

工业生产(%) +0.4(6月) -0.2(5月修正值)

产能利用率(%) 78.9(6月) 78.7(5月修正值)

初请失业金人数(万人) 35.3(7月21日当周) 38.8(7月14日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字600(6月) 赤字1,246(5月)

领先指标(%) -0.3(6月) +0.4(5月修正值)

个人所得(%) +0.5(6月) +0.3(5月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(6月) -0.2(5月)

消费者信贷(亿美元) 增加171.2(5月) 增加99.5(4月修正值)

企业库存(%) +0.3(5月) +0.3(4月修正值)

建筑支出(%) +0.4(6月) +1.6(5月修正值)

消费者信心 65.9(7月) 62.7(6月修正值)

房屋开工(万户) 76.0(6月) 71.1(5月修正值)

建筑许可(万户) 75.5(6月) 78.4(5月修正值)

成屋销售(万户) 437(6月) 462(5月修正值)

新屋销售(万户) 35(6月) 38.2(5月修正值)

工厂订单(%) +0.7(5月) -0.7(4月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +1.6(6月) +1.6(5月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.1(6月) 53.7(5月)

供应管理协会制造业指数 49.8(7月) 49.7(6月修正值)

趸售(批发)库存(%) +0.3(5月) +0.5(4月修正值)

进口物价(%) -2.7(6月) -1.2(5月修正值)

出口物价(%) -1.7(6月) -0.4(5月修正值)

单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)

非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187

(第一季初值) (第四季修正值)(完)