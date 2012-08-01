〔英国债市〕英债跑赢德债,因英国经济前景黯淡

路透伦敦8月1日电---英债期货周三下滑,但跌幅不及德债,因投资人希望欧洲央行出台应对危机的新措施,但英国经济前景愈发黯淡,令英国央行进一步回购英债的机率上升.

9月英债期货FLGU2跌44个跳动点,报121.44,可比德债期货FGBLU2跌107个跳动点.

采购经理人指数(PMI)数据显示,英国7月制造业萎缩的速度为逾三年来最快,意外大幅下滑,令英国夏季可望脱离衰退的希望备受打击.[ID:nST0535277]数据带动英债期货一度缩减跌幅.

经济合作暨发展组织(OECD)英国分析师表示,英国经济在4-6月之间意外大幅走弱后,2012年料将萎缩,因欧债危机及内需疲弱,经济不太可能重回成长.[ID:nST0534977]这确立了对英国经济的悲观基调.

"英债表现较好只是因为投资人调降对英国经济前景的预估."Lloyds固定收益策略师Vatsala Datta表示,指近期消息令英国央行进一步实施量化宽松政策的机率增加.

"目前我们预计规模为5,000亿英镑."

投资人在为今日稍后美联储月度政策决定以及周四英国央行货币政策声明作准备.

市场预计英国央行此次不会增加购买公债计划,尽管英国经济意外深陷衰退,政策制定者急于先评估近期措施的影响.

10年期英债收益率GB10YT=RR升4个基点,报1.51%,与可比德债收益率差收窄逾4个基点,至不到15个基点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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