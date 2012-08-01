〔欧元债市〕欧洲央行会议前西班牙和意大利公债卖压暂缓

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
* 西班牙和意大利公债收益率在欧洲央行周四会议前下滑
* 德债大跌,支撑位料在143.70
* 紧张的投资人对德国五年期公债标售需求强劲
路透伦敦8月31日电---意大利和西班牙公债价格周三上涨,投资人在欧洲央行周四会议前不愿卖出,市场预计欧洲央行此次会议可能重启购买债券计划.
交易商对建立有明确方向性的押注犹豫不决,担心欧洲央行行动可能没有原先预期的积极,但承认欧洲央行总裁德拉吉可能会同上周暗示的一样宣布大胆措施.
意大利总理称欧洲稳定机制(ESM)将获银行业牌照,从而被赋予应对危机的充足火力.
德国官员坚决反对该建议,这对西班牙和意大利公债带来零星卖压,但交易商表示,在上周德拉吉表示欧洲央行将竭尽所能扞卫欧元后,他们无法充满信心的作空意大利和西班牙公债.
两年期西班牙和意大利公债收益率跌30-35基点,分别报4.75%和3.80%.
10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌14个基点,至5.94%.10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跌5个基点,至6.73%.
欧洲央行会议结果令人失望的风险仍被认为较高,市场人士表示,如果欧洲央行不采取行动,西班牙公债收益率可能重新上探上周所创的欧元面世以来高位,意大利公债收益率也将跟随上涨.
9月德债期货FGBLc1日内重挫130个跳动点,报143.27,美国公布7月民间就业增长强于预期,也拖累德债表现.
德国今日标售的34亿欧元五年期公债得标利率创新低,但由于欧债危机愈演愈烈,投资人对德债的需求保持强劲.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)今日稍后可能将表示,准备采取措施应对不断放缓的经济,但预计不会出台任何积极的行动.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选