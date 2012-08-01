〔欧元债市〕欧洲央行会议前西班牙和意大利公债卖压暂缓

* 西班牙和意大利公债收益率在欧洲央行周四会议前下滑

* 德债大跌,支撑位料在143.70

* 紧张的投资人对德国五年期公债标售需求强劲

路透伦敦8月31日电---意大利和西班牙公债价格周三上涨,投资人在欧洲央行周四会议前不愿卖出,市场预计欧洲央行此次会议可能重启购买债券计划.

交易商对建立有明确方向性的押注犹豫不决,担心欧洲央行行动可能没有原先预期的积极,但承认欧洲央行总裁德拉吉可能会同上周暗示的一样宣布大胆措施.

意大利总理称欧洲稳定机制(ESM)将获银行业牌照,从而被赋予应对危机的充足火力.

德国官员坚决反对该建议,这对西班牙和意大利公债带来零星卖压,但交易商表示,在上周德拉吉表示欧洲央行将竭尽所能扞卫欧元后,他们无法充满信心的作空意大利和西班牙公债.

两年期西班牙和意大利公债收益率跌30-35基点,分别报4.75%和3.80%.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB跌14个基点,至5.94%.10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跌5个基点,至6.73%.

欧洲央行会议结果令人失望的风险仍被认为较高,市场人士表示,如果欧洲央行不采取行动,西班牙公债收益率可能重新上探上周所创的欧元面世以来高位,意大利公债收益率也将跟随上涨.

9月德债期货FGBLc1日内重挫130个跳动点,报143.27,美国公布7月民间就业增长强于预期,也拖累德债表现.

德国今日标售的34亿欧元五年期公债得标利率创新低,但由于欧债危机愈演愈烈,投资人对德债的需求保持强劲.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)今日稍后可能将表示,准备采取措施应对不断放缓的经济,但预计不会出台任何积极的行动.(完)

--编译 李军;审校 母红

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