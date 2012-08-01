〔欧洲股市〕在清淡交投中上涨,静待欧洲央行会议

* FTSEurofirst 300指数上升0.5%

* 在美联储和欧洲央行会议前,交投疏落

路透伦敦8月1日电---欧洲股市周三在清淡交投中小幅上升,因投资人等待欧洲央行决策者会否履行之前央行总裁所作的承诺,推行具体措施支持欧元区.

近几天市场大涨,之前包括欧洲央行总裁德拉吉在内的欧洲官员的讲话令市场预期欧洲央行周四会议将公布措施,缓和市场对西班牙和意大利施加的压力.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.5%,报1,068.20点,在狭窄区间内交投,成交量仅为90天均值的69%,因欧洲央行会议临近,投资人等待会议决定.

"自上周德拉吉发表声明以来,我感觉市场和本周以来的交投气氛是人们在等待(欧洲央行的决议),他们指望央行将公布好消息,"法国兴业银行机构股市资金部(institutional equity flows)主管Derek Hammond说.

"如果德拉吉在这次会议公布正面的措施,投资人就没有理由降低其头寸,人们将开始重返欧洲市场."

市场人士也等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)今天稍后将结束为期两天的政策会议结果.市场预期美联储准备推出另一轮公债购买计划,但一些人士预期美联储周三公布如此的声明机会不大.

英国富时100指数.FTSE收升1.38%,报5,712.82;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.26%,收报6,754.46点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.91%,收报3,321.56点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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