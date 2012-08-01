〔金属期市〕期铜因制造业数据疲弱而下滑,市场静待美联储决议

* 本周欧洲央行和美联储会议

* 疲弱的制造业数据巩固了需求忧虑

* 美联储将在1815GMT发布货币政策声明

路透纽约/伦敦8月1日电---期铜周三跌至近一周低点,因数据显示美国和欧元区制造业活动在7月下滑,且中国制造业指数降至八个月最低,这令期铜需求前景低迷.

令人失望的经济数据可能给央行施加更大的压力,迫使他们进一步采取行动刺激全球经济成长.市场焦点现转向美联储,今日稍后美联储将发布货币政策决定,可能宣布直至2015年都不会升息.

周四,欧洲央行也将举行关键的货币政策会议.欧洲央行总裁德拉吉上周表示,将竭尽所能扞卫欧元,这令市场对该行进一步购买意大利和西班牙债券的臆测升温.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低135美元,报每吨7,425美元,盘中触及近一周最低的7,421.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2跌4.25美分,结算价报每磅3.3750美元,盘中交投区间介于3.3605-3.4265美元.

周三公布的调查显示,欧元区制造业在7月连续第11个月呈现萎缩,因产出和新订单大降.欧元区7月Markit制造业PMI终值降至44.0,为2009年6月以来最低;初值为44.1,6月终值为45.1.[ID:nST0535063]

美国供应管理协会(ISM)周三公布,7月制造业指数为49.8,预估为50.2.6月为49.7.[ID:nEAPA10DL1]

中国公布的官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.[ID:nSB1700222]

LME三个月期锡CMSN3收挫300美元,报17,800美元.三个月期锌CMZN3跌22美元,报每吨1,820美元.

三个月期铅CMPB3收低36美元,报1,884美元,三个月期铝CMAL3跌30美元,报1,861美元,三个月期镍CMNI3大跌315美元,报15,550美元.

以下为1736GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 337.50 -4.25 -1.24 343.60 -1.78

LME期铝 1860.50 -30.50 -1.61 2020.00 -7.90

LME期铜 7425.00 -135.00 -1.79 7600.00 -2.30

LME期铅 1884.00 -36.00 -1.88 2035.00 -7.42

LME期镍 15550.00 -315.00 -1.99 18710.00 -16.89

LME期锡 17800.00 -300.00 -1.66 19200.00 -7.29

LME期锌 1822.00 -20.00 -1.09 1845.00 -1.25

上海期铝 15420.00 -65.00 -0.42 15845.00 -2.68

上海期铜 54950.00 -230.00 -0.42 55360.00 -0.74

上海期锌 14610.00 -100.00 -0.68 14795.00 -1.25

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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