〔美国FED〕美联储7月31日至8月1日议息会议后发布的声明摘要

路透华盛顿8月1日电---以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)7月31日至8月1日货币政策会议后发布的声明摘要:

联邦公开市场委员会(FOMC)自6月会议以来获得的信息显示今年上半年经济活动有所减速.近几个月就业成长缓慢,失业率仍居高不下.企业固定投资继续增加,家庭支出增速看来较今年稍早有所放缓.尽管楼市有一些改善迹象,但仍承压.通胀自今年稍早以来已经下滑,主要反映原油和汽油价格降低,较长期通胀预期保持稳定.

委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会继续预计未来几季经济成长保持温和,之后将非常渐进的加速.因此,委员会预计失业率将仅会缓慢的向委员会认为与双目标一致的水准靠拢.而且,全球金融市场的紧张局面继续对经济前景构成严重下档风险.委员会预计中期通胀将在符合或低于与委员会双目标一致的水准.

为支持经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的推移达致与目标一致的水准,委员会预计维持高度宽松的货币政策.委员会还决定维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,且目前预计包括较低的资源使用率,和通胀前景迟滞等经济状况,为联邦基金利率将至少至2014年底持于超低水准提供了理由.

委员会还决定按照6月所宣布的,继续延长所持证券平均年期的计划直至今年年底.委员会维持把所持的机构债和机构抵押贷款支持债券(MBS)本金支付再投资到机构MBS.委员会将密切监控未来经济和金融发展信息,并在必要时提供更多宽松政策,以在物价稳定前提下促进经济更强劲复苏和就业市场持续改善.

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克,副主席杜德利、理事杜克、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、Jerome H. Powell、理事拉斯金、Jeremy C. Stein、理事塔鲁洛、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯、副主席叶伦,投票反对的委员是里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔,他倾向去掉维持异常低利率的时间期限.(完)