〔纽约期市〕可可期货跳升至数月高位,阿拉比卡咖啡由跌转升

路透纽约/伦敦8月1日电---美国可可期货周三攀升至数月高位,伦敦可可升穿年内交投区间,因忧虑西非干燥天气及受技术买入信号带动,而阿拉比卡咖啡在触及一个月低位后转升.

罗布斯塔咖啡和期糖下跌,跟随谷物市场的跌势.

可可期货连续第二天逆商品市场的总体疲弱走势而动,放量上涨,此前升穿维持了几个月的交投区间.交易员关注西非作物的生长状况,西非是全球可可的主要出产地.交易员表示,原产地卖盘稀缺,扶助市场轻松走强.

"非洲天气干燥似乎是驱动市场的原因,人们看似忧虑加纳和科特迪瓦(象牙海岸)的作物生长状况,"一分析师说.

伦敦12月可可期货LCCZ2收高24英镑,或1.5%,报每吨1,637英镑,略低于1,639英镑日内高位,此为次月合约自2011年11月来最高.

供应和需求前景直指2012/13年市场供应趋紧.

伦敦和ICE可可市场均出现后续技术买盘,因两者最近升至其200移动均线上方,伦敦市场连涨第六天.

美国可可连续第二天成交放量,交易数据显示,周二成交量接近34,000口,为逾两周来最高.

洲际交易所(ICE)-9月可可期货CCU2收高25美元,或1.1%,报每吨2,401美元,为近月合约自3月12日来最高结算价.

厄尔尼诺天气现象可能在今年稍后出现,可能导致可可和糖产减产,这也支持市场.

指标10月糖期货SBc1小跌0.08美分,或0.4%,报每磅22.56美分,上周触及三个月高位24.00美分.

伦敦10月白糖期货LSUc1上涨4.70美元,或0.8%,报每吨621.50美元,受助于尾盘涨势.

阿拉比卡咖啡期货由跌转升,稍早和商品市场一起走低,但因其他市场缩减跌幅,阿拉比卡咖啡期货由跌转升.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收高0.20美分,报每磅1.7460美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低14美元,或0.6%,报每吨2,192美元.(完)