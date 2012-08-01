〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少3.583亿美元--iMoneyNet

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约8月1日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至7月31日的最近一周美国货币市场基金资产减少3.583亿美元,至2.530万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加14.6亿美元,至2.260万亿美元;而免税货币市场基金资产减少18.2亿美元,至2,698.9亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率升至0.03%,上周为0.02%.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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