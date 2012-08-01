〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少3.583亿美元--iMoneyNet

路透纽约8月1日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至7月31日的最近一周美国货币市场基金资产减少3.583亿美元,至2.530万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加14.6亿美元,至2.260万亿美元;而免税货币市场基金资产减少18.2亿美元,至2,698.9亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率升至0.03%,上周为0.02%.(完)

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