〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因获利了结下滑,中西部将迎来降雨

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,因投资人获利了结,且天气预报称美国中西部受乾旱影响的地区将迎来一些降雨.
一农业气象学家周三称,预报美国中西部出现一些阵雨,但中午发布的最新天气预报显示,下周美国中西部西部的降雨量将不及之前的预期,将使玉米和大豆的生长进一步受到影响,逾50年来最严重的旱情原本已影响玉米和大豆成长.
在美国农业部于周四1230 GMT公布周度出口销售报告前,市场预料报告将显示上周美国玉米净出口销售为0-20万吨.
9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为63.
9月玉米合约CU2收低6美分,结算价报8.00-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为326,945口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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