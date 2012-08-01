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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 06:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因获利了结下滑,中西部将迎来降雨

路透8月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,因投资人获利了结,且天气预报称美国中西部受乾旱影响的地区将迎来一些降雨.

一农业气象学家周三称,预报美国中西部出现一些阵雨,但中午发布的最新天气预报显示,下周美国中西部西部的降雨量将不及之前的预期,将使玉米和大豆的生长进一步受到影响,逾50年来最严重的旱情原本已影响玉米和大豆成长.

在美国农业部于周四1230 GMT公布周度出口销售报告前,市场预料报告将显示上周美国玉米净出口销售为0-20万吨.

9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为63.

9月玉米合约CU2收低6美分,结算价报8.00-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为326,945口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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