〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因获利了结下滑,中西部将迎来降雨

一农业气象学家周三称,预报美国中西部出现一些阵雨,但中午发布的最新天气预报显示,下周美国中西部西部的降雨量将不及之前的预期,将使玉米和大豆的生长进一步受到影响,逾50年来最严重的旱情原本已影响玉米和大豆成长.