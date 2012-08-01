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市场报道 | 2012年 8月 2日 星期四 06:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦受获利了结打压收低,因供应充裕的预期升温

路透8月1日电---美国小麦期货周三收低,受一轮获利了结抛盘打压,交易商指尽管黑海地区小麦生长期间天气不利,但人们对全球小麦供应充裕的预期升温.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦期货连续下跌两个交易日,共计跌3.6%.

美元上涨亦打压小麦期市,7月小麦期货累计涨20.2%.

美国农业部将于周四上午公布一周出口销售报告,分析师预计上周小麦出口销量为40万至60万吨,高于前周的30万吨.

俄罗斯政府消息人士告诉路透,该国可供出口的小麦盈余数量为1,100万至1,500万吨,总产量高达5,000万吨.

法国大幅调高今年软麦收成预估至3,670万吨,较上年高出7.9%.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收低8-3/4美分,报每蒲式耳8.79-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为115,287口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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