〔芝加哥期市〕CBOT小麦受获利了结打压收低,因供应充裕的预期升温

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透8月1日电---美国小麦期货周三收低,受一轮获利了结抛盘打压,交易商指尽管黑海地区小麦生长期间天气不利,但人们对全球小麦供应充裕的预期升温.
芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦期货连续下跌两个交易日,共计跌3.6%.
美元上涨亦打压小麦期市,7月小麦期货累计涨20.2%.
美国农业部将于周四上午公布一周出口销售报告,分析师预计上周小麦出口销量为40万至60万吨,高于前周的30万吨.
俄罗斯政府消息人士告诉路透,该国可供出口的小麦盈余数量为1,100万至1,500万吨,总产量高达5,000万吨.
法国大幅调高今年软麦收成预估至3,670万吨,较上年高出7.9%.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收低8-3/4美分,报每蒲式耳8.79-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为115,287口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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