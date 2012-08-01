〔芝加哥期市〕CBOT小麦受获利了结打压收低,因供应充裕的预期升温

路透8月1日电---美国小麦期货周三收低,受一轮获利了结抛盘打压,交易商指尽管黑海地区小麦生长期间天气不利,但人们对全球小麦供应充裕的预期升温.

美国农业部将于周四上午公布一周出口销售报告,分析师预计上周小麦出口销量为40万至60万吨,高于前周的30万吨.